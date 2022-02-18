美國一名男子日前在加州附近海岸駕駛機動船，期間意外落水，而機動船在無人駕駛下往前行駛，導致他只能待在海裡等死，不料竟出現一隻海豹幫忙做嚮導，他才順利游到附近的石油平台，撿回一條命。

Man who fell in ocean says he was 'helped by seal' during 5-hour swim to safetyhttps://t.co/gN2ghdWoDw pic.twitter.com/6AlZ7r0JxJ — The Mirror (@DailyMirror) February 16, 2022

根據《太陽報》報導，湯普森（Scott Thompson）善於游泳，而且還是一名潛水專家，日前他半夜在加州聖塔芭芭拉（Santa Barbara Channel）附近海域駕駛機動船，不料意外落水，而機動船仍不斷往前行駛，湯普森當天只穿短褲和T恤，加上半夜氣溫驟降，湯普森可能因失溫喪命。

湯普森提到，「我當時對自己說，今天就是我的死期了，我可能會以這種方式離開人世」，但一想到妻小他就激起求生慾，「我一直告訴自己活下去，要不然我的孩子會在沒有爸爸的情況下長大，而且我的老婆將會沒有依靠，一想到這就讓我崩潰」。

湯普森在海上載浮載沉時，發現身邊出現一隻中型海豹，輕輕推著他的腿，起初他還以為是鯊魚，因此不斷掙扎，湯普森提到，「牠就像小狗一樣，跑過來推著人類的腿，似乎是感覺到我有麻煩了」，湯普森認為這是上帝的旨意，告訴他絕對辦得到，因此在海豹的陪伴下，他在海中游了5個小時，順利抵達一座石油平台。

湯普森抵達時油平台後，天色也漸漸亮了，他當下感動的哭了出來，隨後被平台人員發現獲救，而他也將此奇遇分享至網路，引發討論，不少人感動的表示，「他上輩子應該救過這隻海豹吧！」、「萬物皆有靈，希望大家都能善待動物」、「這隻小海豹根本是天使」。