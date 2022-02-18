人類懂得使用鋒利石器，是進化中重要的里程碑之一，也奠定人類技術上的基礎，不過若猩猩也懂得使用石器，是否顯示牠們也進入石器時代。德國圖賓根大學科學家先前觀察5隻未經訓練的紅毛猩猩，透過觀察猩猩面對工具時的表現，了解原始人類邁入使用器具的過程，意外發現牠們竟會打造並使用石器。

德國圖賓根大學（University of Tübingen）研究員羅德里戈（Alba Motes-Rodrigo）與團隊，先前研究挪威克里斯蒂安桑動物園裡未受訓練的5隻紅毛猩猩，他們先設置具有食物獎勵的環境，給予猩猩混凝土製的小槌子、石塊及裝有食物的網狀盒，若猩猩能切斷盒子上的繩索，就能獲得食物。

其中2隻猩猩自發性地拿起槌子，並敲向食物的位置，但並未想過敲打石塊製作工具，因此雖然猩猩忙了半天，但最終都無法獲得食物，在第二次實驗中，研究員多加了一塊人造燧石片，但石片並無法用來切割，必須經過加工，豈料猩猩竟用槌子對燧石片進行簡單加工，打造出可以切割的石器，使牠們順利吃到盒子裡的食物。

為了調查猿類是否能通過觀察同伴來學習，因此研究員向其中一隻母猩猩演繹槌子敲擊石塊的過程，沒想到牠竟重複該動作，使用槌子敲擊石塊，並利用製作出來的石刀切斷繩索，順利取得實驗獎勵。而此研究是首次發現猩猩在未經訓練下，也能自發性使用石器的案例，讓研究團隊非常驚訝。

羅德里戈表示，「出現石器時代的兩個先決條件，是要懂得用石槌敲擊，並將石器當作切割工具使用」，不僅如此，他們還發現猩猩偶時會敲打石頭，製作出鋒利的石頭，此次研究宛如目睹原始人類邁進石器時代的那瞬間，在物種演化上富含意義，而相關研究也被發布於期刊《PLoS ONE》。