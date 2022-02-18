美國賓州一名女子上個月撿到一隻流浪狗，牠的個性膽小，而且沒有攻擊性，似乎很久沒有進食，體型非常瘦弱，女子之後將牠交給動物組織照顧，起初眾人都認為牠是一條狗，但由於長相又與狗略為不同，也看不出來牠是什麼品種，因此進行DNA檢測，近日報告出爐，讓所有人都大吃一驚。

根據《The Dodo》報導，美國賓州一名女子艾斯（Christina Eyth）上個月發現，屋外雪地裡出現動物的爪印，隨後便跟著腳印找到一條狗，牠似乎被凍壞了，身體不斷發抖，艾斯便將流浪狗引導進自家的地下室照顧，但牠的外型似乎與狗有些差異，因此無法確定是什麼品種，也讓艾斯非常困惑。

艾斯表示，「我不確定牠是什麼動物，但牠從未表現出攻擊性，我只看到一隻需要幫助的小傢伙」，隨後她將此事分享至臉書，獲得動物組織「TJ's Rescue Hideaway」的注意，便聯繫艾斯表示願意提供協助，牠被改送至野生動物康復中心（Wildlife Works），但眾人都無法確定此為何種動物，因此安排牠進行DNA檢測。

近日結果出爐，確定牠的真實身分是「郊狼」（Coyote），而郊狼的身體非常虛弱，皮膚甚至還有疥瘡，不知道牠是經過什麼苦難，不過在治療過程中，郊狼竟咬開籠子逃走，目前還沒尋獲，也無法透過定位蹤跡，讓不少網友非常傻眼，而野生動物康復中心也發聲明道歉，表示經過這次事件後，未來會再加強設備與管理。