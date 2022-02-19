日本一名媽媽19年前將自己的母乳冷凍保存，希望兒子長大後可以品嚐到她的母乳，而近幾年她與兒子的關係不佳，因此媽媽便拿出母乳，希望兒子喝下後能改善彼此的關係，而兒子事後曝試喝心得，引發討論。

日本節目《探偵！ナイトスクープ》日前介紹，大阪府一名51歲母親谷和香苗2003年向節目組表示，希望可以冷凍乾燥母乳，等孩子成年後再次讓他品嚐媽媽的味道，因此香苗在節目單位的幫忙下，造訪日本寢屋川市的攝南大學部，並借助藥學部團隊的設備去除母乳的水分並消毒、急速冷凍，使母乳能夠在冷凍狀態下乾燥保存。

節目單位日前詢問香苗的近況，而香苗表示，今年兒子諒也就要滿20歲了，她也決定拿出母乳，「我希望兒子可以喝下母乳，但他現在外宿在島根縣，而且我跟兒子的關係不是很好，因生活節奏不同而經常吵架，就算我現在拿母乳給他喝，他也很可能會直接倒掉」，不僅如此，香苗也希望藉由此事，改善自己與兒子的關係。

節目單位邀請的教授表示，當年容器內的氧氣可能使母乳脂質氧化，因此母乳泡開後呈現淡黃色，雖無法確定味道是否改變，但只要低溫殺菌就能安心飲用，之後他們便與香苗的兒子連繫，但當諒也看到母乳時，馬上拒絕飲用，場面一度陷入尷尬，豈料諒也的朋友率先打破僵局，主動表示願意喝看看，諒也得知有人陪他喝後，也表現出比較方鬆的情緒。

之後在場的諒也、朋友、香苗及節目主持人都一起試喝，而諒也喝完後直呼有腥味，形容味道像是煮完魚的水，不太好喝，香苗等人也一致認同。香苗事後表示，很高興能夠完成心願，她也希望藉由此事，調整自己的態度與兒子交心，改善母子間的關係，而為何母乳腥味重，節目組表示，母乳裡的蛋白質、脂質劣化，導致味道改變。