現代人工作忙碌、生活步調緊湊，泡麵因為取得方便、料理快速，加上口味多樣，是許多人的果腹首選。不過日前就有透露，購買了一款印尼泡麵，發現油包開封後驚見類似「米粒狀」的神祕物質，讓她不敢下肚。對此，就有內行人直指是正常現象，一面倒喊讚。

原PO日前在《Dcard》PO文透露，購買了印尼的一款泡麵，沒想到拆封後，卻發現裡頭的油包不太對勁，中間摻雜著不少米粒狀的白色物質，且捏起來硬硬的，讓她不敢食用，最後只好改用芝麻油替代，並好奇問道「有人遇過類似的情形嗎？確定沒有過期？」

原PO發現泡麵油包不太對勁，中間摻雜著不少米粒狀的白色物質，讓她越看越心驚。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少內行人解答這是正常現象，只是因為天氣寒冷，導致油包內的油脂凝固，「棕櫚油24度凝固，可以吃」、「油只是凝固了，還是可以放心吃」、「超愛吃這款麵的！天氣冷就會變成這樣，正常的」。

另外也有網友問道「這個油要怎麼開然後不沾到呢？」對此，許多知情網友紛紛分享實用妙招，只要將油包拿去冰箱冰，就能避免擠出時亂噴的狀況，「拿去冰」、「我就是包裝打開，然後油包會拿去冷凍冰的人欸！冰之前還會把裡面的料按一按，讓它均勻分佈之後就可以倒得超乾淨」。