現代地圖都是上北下南，不過在中國古代，畫地圖其實沒有規定的方位，最早甚至是畫「上南下北」的地圖，因為在方位觀裡「南方為尊」，而古人畫地圖講究相對位置，所以對於路癡來說，看起來比較簡單，直到清朝以後，地圖才演變成上北下南。

根據《梨視頻》報導，中國古代地圖最初是「上南下北」，無論是戰國時期修陵園用的《兆域圖》，還是西漢時期打仗用的《長沙國南部地形圖》，都是以南為上，由於古時老百姓很少有外出機會，因此使用地圖的基本都是帝王與將相。

而在古代方位觀裡以南為尊，因此無論是祭祀、安營紮寨，都喜歡坐北朝南，所以地圖自然以南為上，這樣視角與實地的方位相同，看地圖與實際比對就好，用起來非常簡單，到了兩晉時期，由於戰亂不斷，已無法在隨地駐兵紮營，因此畫地圖的方法也跟著改變。

由於土地受到限制後，西晉地圖學家裴秀就發明畫地圖6大法，分別為「分率、望准、道里、高下、方邪、迂直」，也就是現代的「比例尺、方位、距離、地勢起伏、傾斜角度、河流與道路的曲折」，規定地圖要標示清楚地點的相對方位，讓人在使用上非常方便。

到了宋朝，由於建築物變多，因此地圖也跟著變豐富，當時地圖依舊沒有固定畫法，以南、北、東、西為上的都有，例如《平江圖》就是以北為上、《皇朝建康府境之圖》則是以東為上，但這也讓人好奇，地圖的畫法不固定，使用上不會搞混嗎？不過宋朝人就是為了讓人易懂，所以才因地制宜的畫地圖，採用計里畫方之法。

以《皇朝建康府境之圖》舉例，若想逛園區就必須從大門進入，因此南宋人將大門畫在底部，而大門內的建築物則畫在頂部，方便使用者比對。到了明朝，鄭和7次下西洋，明軍抗倭寇10幾年，當時海岸線軍事重要，因此人民開始畫沿海地圖，若還是依東南西北隨便繪製，自然讓人看不懂，因此明朝軍事學家鄭若曾便畫了72張《沿海山沙圖》，所畫位置從廣州欽洲到遼寧鴨綠江。

而鄭若曾將大海都畫在頂部，大陸則畫在底部，軍隊在觀察地形時，站在海邊拿地圖看，就可知前面是大海，剛好為地圖的對應位置。而清朝則是依開地圖的環境繪製，掛牆的以北為上，放桌子看的以南為上，直到西方發明經緯製圖法，從此全世界每個地圖都有固定的數值，清朝康熙年間，也使用此方法畫了一張清朝全國地圖《皇輿全覽圖》，從此以後，中國現代地圖慢慢統一為上北下南。

不過為何西方會將北畫在上面，根據《BBC》指出，《12幅地圖中的世界歷史》一書的作者布羅頓（Jerry Brotton）表示，麥哲倫1569年的世界地圖為上北下南的方位奠定基礎，另外，也可能與歐洲人在進行探險時，由於北半球能供探險的土地多、人口也多，所以將北方畫在上面。