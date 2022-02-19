土耳其日前有漁民出海釣魚，期間釣竿被用力往下拽，他們興奮的拉起來查看，發現竟釣到一條巨鯊，把他們當場嚇壞，鯊魚不停掙扎，最終掙脫魚線離開，而釣客也將過程拍攝下來，推測這一條鯊魚約100公斤，驚悚畫面讓人看了冒冷汗。

根據當地媒體報導，土耳其安塔利亞（Antalya）2名漁民日前開船出海，至城鎮貝爾迪比附近海域釣魚，當時發現釣竿有動靜，他們便趕緊過去查看，沒想到釣線上竟是一條巨鯊，其中一人趕緊拿出手機拍攝，手持釣竿的漁民則嚇傻，頻頻喊著「不要攻擊我們」。

鯊魚不斷抵抗，最終釣竿經不起外力而斷掉，巨鯊用尾巴拍了一下魚船就離開，而漁民們仍心有餘悸，推測這一條鯊魚應該重達100公斤，而他們也將畫面分享至臉書，不少網友嚇壞表示，「感覺鯊魚若在大隻一點，漁船可能會翻覆」、「居然釣到鯊魚，感覺牠可以拖著魚船跑」、「這是被鯊魚釣吧」。

若在海上遇到鯊魚，可說是非常恐怖的事情，澳洲雪梨小灣海灘（Little Bay Beach）近日才發生鯊魚吃人案件，英國籍潛水教練奈利斯特（Simon Nellist）一生熱愛海洋，致力於保護海洋生物，本月16日下午在進行游泳訓練，不知什麼原因遭鯊魚攻擊喪命，這也是1963年以來雪梨首次發生鯊魚無端攻擊人類事件。