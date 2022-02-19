不少人年後考慮轉職、跳槽，但你有想過「跳槽」一詞是出自於哪裡呢？現代「跳槽」是指換工作，但古代卻是青樓的行話，意思是牲口離開原來所在的槽頭至別的槽頭覓食，直到元代，跳槽一詞才用在人的身上，除此之外，「調頭」和「出局」也都是類似情形，成為現在生活的用語。

根據《新浪新聞》報導，「跳槽」原意是牲口離開原本所在的槽頭，轉而到別的槽頭吃飼料，有時也指雄性牲畜的發情、交配行為，在明代《金瓶梅》就曾寫到，「自古母狗不掉尾，公狗不跳槽」，直到約元代，此詞才被用在人的身上，到明嘉靖、萬曆年間，跳槽演變成風月場所的市語，指妓女或嫖客移情別戀去別家店工作、尋歡。

明代張存紳在《雅俗稽言》曾對「跳槽」詞意演變進行考證，「今俗以宿娼無恆主謂之『跳槽』。乃自家妃妾以新間舊亦曰『跳槽』。魏明帝初為王時，納虞氏為妃。及即位，毛氏有寵而黜虞氏。元人傳奇以明帝為跳槽，俗語本此」，指元人傳奇用「跳槽」形容魏明帝喜新厭舊，另結新歡，之後引申為青樓用語。

另外，在跳槽為青樓行話在明清也很常見，例如明代凌蒙初《拍案驚奇》寫到「七郎揮金如土，並無吝惜。才是行徑如此，便有幫閒鑽懶一班兒人，出來誘他去跳槽。大凡富家浪子心性最是不常，搭著便生根的，見了一處，就熱一處。王兒（妓女名字，下同）之外又有陳嬌、黎玉、張小小、鄭翩翩幾處往來」。

還有清代文人沈復在《浮生六記》也有提到「秀峰今翠明紅，俗謂之跳槽，甚至一招兩妓；餘則惟喜兒（妓女名字）一人，偶獨往，或小酌於平台……鄰妓皆羨之」。不只是跳槽，現在所說的「出局」指淘汰，而此詞最早也是流行於古代青樓，指青樓女子被客人帶出場，另外一詞「調頭」在現代為「掉頭」指轉彎，此詞原本也是妓院行話，專指妓女從一家青樓轉到另一家青樓營業，與現代的「跳槽」意思類似。