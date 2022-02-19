不少主人會在家安裝寵物監視器，確保自己出門後，也能隨時查看毛小孩的狀況。美國一名飼主養了一隻拉不拉多犬，一天他出門後收到家中監視器的提醒，便打開手機查看，沒想到愛犬竟坐在門口等他回家，讓百萬名網友看了都很不捨。

美國北卡羅來納的網友@sundaetheblacklab養了一隻8歲黑色拉不拉多「聖代」（Sundae），他經常在TikTok分享愛犬的日常，擁有78萬粉絲。由於他平常外出上班時，非常好奇愛犬在家都做了什麼事，因此安裝了一台寵物監視器，一天他出門買東西時，收到監視器APP提醒「錄影機感應到動靜」，他便打開來查看。

只見「聖代」看到主人出門後，牠就從床上爬起來，並慢慢走到門口附近閒晃，隨後趴在門邊一整天，直到聽到主人回來後，牠才起身並搖尾巴表示歡迎，原PO提到，他原本以為「聖代」平時只是待在床上等他回家，沒想到竟是坐在門口等待，而且動作非常熟練，推測他平時去上班時，「聖代」應該也是在門口等一整天。

主人心疼地說「我不會再讓你獨自一人了，以後帶你一起出門買東西」。這一段影片被分享至TikTok，累積220萬觀看次數，不少人感動的說，「對於狗來說，主人就是全世界」、「看著毛小孩一直在等待我們回來，那個落寞的背影，真的讓人看了非常心疼」、「其實毛小孩要得不多，牠們只需要主人的陪伴與食物」。