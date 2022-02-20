近日天氣嚴寒，大陸浙江一家養殖戶擔心飼養的鴨子受凍，特地將火爐搬到鴨棚替牠們取暖，沒想到卻不慎引發火災，導致上千隻鴨子直接變成了烤鴨。影片曝光後隨即掀起熱議，更有網友忍不住調侃，「鴨：最怕主人突然的關心」。

綜合陸媒報導，浙江麗水縉雲縣新建鎮，近來天氣嚴寒，養殖戶為了避免鴨子受凍著涼，便搬來火爐，打算對鴨棚進行保溫，讓鴨子暖和一點，卻因為看管不嚴，導致加熱爐排煙管道過熱引燃鴨棚保溫層，近100平方公尺的鴨棚瞬間起火。根據現場畫面顯示，鴨棚的鐵絲網上全是被烤熟的鴨子，有些甚至被烤焦了，至少上千隻鴨子葬身火海。

當地消防隊獲報後立刻前往滅火，由於鴨棚內還留有一罐煤氣，為了避免發生爆炸，消防員隨即對鴨棚進行降溫、滅火，最後順利將煤氣罐移到空曠處。

影片曝光後引爆網友熱議，不少人替養殖戶的損失感到惋惜，「這是大意了！養殖人辛苦」、「心疼老闆的損失」、「其實真是很慘的事，對農戶和鴨子都是」；也有人調侃「烤鴨就是這麽來的」、「含淚吃烤鴨」、「鴨：最怕主人突然的關心」。