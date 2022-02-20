錦鯉被視為「吉祥、富貴」的象徵，因此不少人喜歡飼養。近日泰國一名網友心碎發文，表示自己養了5、6年共112條錦鯉在一夕之間全部暴斃，只因為親戚到家裡來想拍漂亮的魚池照，卻忘記重新將氧氣閥打開，才會造成這起悲劇，讓他崩潰不已，直呼自己簡直「心痛到無法呼吸」。

根據《泰國網》報導，一名泰國網友養了共112條錦鯉，長達5、6年的時間都照顧得很好，錦鯉從未生過病，更不用說有任何一條魚死掉，然而近日發生讓他心痛不已的慘劇。PO主透露前陣子有親戚到家裡玩，想要替池中的錦鯉拍攝美照，於是暫時把氧氣閥關掉，未料事後竟忘記重新打開，等到他隔天起床來看魚時，才驚覺112條錦鯉全都死了。

PO主直言，每天晚上睡前他都會去關心錦鯉，但事發當天他剛好很疲憊，一回到家就直接睡了，沒有聽到水的聲音也並未多想，而他的女友是個很細心的人，每天都會檢查魚池的狀況，不過那天也未察覺異狀。PO主表示，自己沒有怪罪女友的意思，只是2人都覺得事情很離奇，一切都太過偶然了。

他也在文章中悲痛說道，「我一條一條的把牠們撈上來，天知道我有多想哭，我想不喜歡魚、不養魚的人可能是無法理解我的心情的」，更直言自己當下的心情簡直就是「心痛到無法呼吸」。網友們看到文章後，十分同情PO主的遭遇，紛紛留言：「都是親戚惹的禍」、「可憐的飼主和錦鯉」。