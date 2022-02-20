古代封建社會，大戶人家的千金小姐出嫁都會帶著貼身丫鬟陪嫁，雖然這些陪嫁丫鬟有機會被男主人納為妾室，但地位只比一般丫鬟高而已。不過五代十國時期，卻有一名陪嫁丫鬟從一介平民之女，逆襲成了一國皇后，享盡榮華富貴。

根據《搜狐網》報導，出生自書香世家的宋福金，因為恰逢戰亂，自幼就與家人失散，流落到昇州（現江蘇南京），才被當地的刺史王戎收留，作為女兒的貼身丫鬟。由於兩人年齡相仿，也就一起長大、一起學習琴棋書畫，感情相當融洽。

王家女兒長大後被許配給了權臣徐溫的養子徐之誥，而宋福金自然也作為陪嫁丫鬟，一同嫁到了徐家。只可惜王夫人雖然為正室，婚後始終生不出兒子，這讓徐之誥非常不滿；王夫人為防別人爭寵，便極力為宋福金創造機會，讓她侍候徐之誥。所幸宋福金很爭氣，一下就給徐之誥生了個兒子徐景通，之後又接連生了3子，讓徐之誥大為高興，加上宋福金聰明伶俐，因此深受徐之誥寵愛。

幾年後，王夫人因病去世，宋福金便被扶為正室，但宋福金的好運還不止如此，隨著徐之誥憑藉著自己的智慧和膽識，取代南吳稱帝，開創了南唐，並改名李昪（音同卞）。宋福金就這樣成了皇后，而她生的兒子徐景通也改名李璟，被立為太子。至於王氏則被追封了一個妃子的名號。

李昪晚年因為追求長生不老，而迷上了丹藥，很容易就會發怒，幸虧宋福金在旁多加勸諫，讓不少大臣逃過被處死的下場。李昪去世後，兒子李璟即位，宋福金深得民心，被朝廷大臣建議垂簾聽政，但是她卻拒絕了，2年後去世和李昪合葬，諡號「元敬皇后」。