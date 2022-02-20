鹹香滋味的肉鬆是民眾吃稀飯的首選，不過日前卻有民眾在市場肉舖驚見「嬰兒肉鬆」口味，讓他看了背脊發涼，忍不住打了一個冷顫，畫面曝光後隨即引爆網友熱議，並釣出內行人出面解答，直言此「嬰兒肉鬆」非彼「嬰兒肉鬆」，這才讓眾人鬆了一口氣。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出一張販賣肉鬆的店家照片，只見上頭寫了各式各樣的肉鬆口味，包括普通肉鬆、旗魚鬆、海苔肉鬆，但最後一項的「嬰兒肉鬆」卻讓他看了心跳險漏一拍，忍不住驚呼「這…太刺激了吧！不知道是什麼味道！」

畫面曝光後隨即引爆網友熱議，就有內行人解答「嬰兒肉鬆」並非是「用嬰兒製作而成的肉鬆」，而是「專門做給嬰兒食用的肉鬆」，紛紛留言回應「其實是磨的比較細的肉鬆啦，怕寶寶還沒長齊牙齒」、「嬰兒吃的肉鬆是磨得很細的粉狀肉鬆，一般肉鬆含有肉質本有的肌肉長纖維，嬰兒不好吞，不適合嬰兒飲食，因此早年都給嬰兒吃魚鬆，魚肉纖維細短，偏向細粉狀」。

其餘網友則打趣笑說「每生產一罐嬰兒肉鬆就會導致一位嬰兒消失」、「找到少子化的原因了」、「老闆…來兩斤6個月的」、「這麼大一桶是要抓多少個嬰兒」、「客人：為什麼最近都缺貨，老闆：因為少子化啊」。