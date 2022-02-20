網路上日前瘋傳一段影片，只見一團疑似破地毯的不明物體在水中載浮載沉，仔細一看竟然是一隻狗！而狗狗的真實身分也被起底，是家住在立陶宛的可蒙犬Hanga，超魔性的游泳畫面讓網友看了全融化，直呼「不誇張，這段影片我可以重看100遍！」

事實上，這段影片拍攝於2019年7月，近日再度被網友起底，住在立陶宛考納斯（Kaunas）的飼主Gintarė Bertauskienė透露，小時候曾收到一張可蒙犬的明信片，便深深對這種狗狗感到著迷，夢想能養一隻可蒙犬作伴，長大後終於如願以償，並且幫愛犬Hanga創立了社群帳號，在上頭分享牠的生活大小事。

直到2019年7月拍攝的這段游泳影片，因為Hanga下水游泳時，模樣實在太像破地毯，在水面上載浮載沉，近看才認出是一隻狗，超意外的轉折騙到不少人，也讓Hanga瞬間在網路上爆紅。由於畫面太魔性，網友紛紛留言直呼「誰把拖把亂扔在河裡」、「不誇張，這段影片我可以重看100遍！」、「牠的泳姿好優雅，完全不像狗」。

不過也有網友指出，可蒙犬雖然可愛，但是容易髒、不好照顧，對此，Gintarė表示，自己就是一名寵物美容師，會定期整理Hanga毛髮，所以完全不是問題。

可蒙犬源自於匈牙利，又稱匈牙利牧羊犬，因為毛長如拖把，也有「拖把狗」的稱號，最早是作為牧羊犬的一種，為古老犬種之一，相當稀有。可蒙犬的體型碩大，體重可達50幾公斤，從幼犬時期起就開始長出捲毛，約8個月大時，毛髮就會開始慢慢形成「 拖把」的外型，上毛粗捲，下毛密而柔和。