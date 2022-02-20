「婚禮」一詞在古代寫作「昏禮」，有不少人笑說是因為「頭昏」了才會想結婚，但其實這個「昏」真正的意思為「黃昏」，來源於當時的婚禮都是在黃昏之後舉行的，但為何古人要在這種即將天黑、光線昏暗的時候結婚呢？

根據《梨視頻》報導，關於婚禮最早的記載出自於春秋時期的《禮儀‧士昏禮》，「娶妻之禮，以昏為期，因而名焉」，可以見得古代的婚禮經常於黃昏舉行，因此才將這項儀式命名為「昏」，但為何古人偏好在黃昏結婚呢？這源於原始社會「掠婦女」的風俗，男子會先將女子打昏再偷偷帶走，而這種被稱作「搶親」的行為，則需要昏暗的光線當作掩護。

除此之外婚禮上還有許多習俗，像是拜堂，相信大家對「一拜天地，二拜高堂」這個句子並不陌生，其中拜天地象徵對天地神明的敬奉，拜高堂就是對孝道的展現，這項風俗最早出現在唐朝，當時將「新娘拜見公婆」稱作拜堂，且是在婚禮隔天才進行，到了南宋才改為在婚禮當天拜堂，並一直延續到現代。

再者還有一項習俗為「喝交杯酒」，其源於周代，最初稱作「合巹之禮」，是新婚夫妻進入洞房後一起喝的合歡酒，「巹」是將一個葫蘆切一半、分成2個瓢之意，新郎新娘各拿一個瓢飲酒，由於巹的味道苦澀，用它來盛的酒也會是苦酒，因此這個習俗有夫妻兩人同甘共苦的寓意存在；後來到了宋朝才演變為「交杯酒」，用彩綢或彩紙將2個酒杯連接起來，象徵此後夫妻將變成一體。