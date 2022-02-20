馬來西亞一名人妻日前回到家後，看見丈夫非常貼心，將曬在外面的衣物都收入屋內，下秒卻突然嚎啕大哭，原來是因為衣物中有一件陌生女子的「粉色內褲」，讓她一口咬定丈夫偷吃，還帶小三回家，丈夫為了證明自己清白，只好將內褲的照片PO上網，請大家幫忙「協尋主人」。

Aku ni duduk rumah flat. Haritu masa bini aku takde, aku nampak spender ni kat ampaian rumah aku. Aku pun kutiplah sebab aku ingatkan spender bini aku.



Sekarang dia tengah menangis kata aku bawa perempuan masuk rumah. Spender siapalah aku kutip ni. Balerrrr😭😭 pic.twitter.com/jSP5dHP8TG — Aimzama (@Aimzama__) February 14, 2022

馬來西亞男子艾扎馬（Aimzama）在本月14日於推特發布「協尋啟事」，他曬出一件粉紅色、有白點和藍色蝴蝶結花紋的內褲，並在文中表示，自己在家門口看見這條內褲，以為是老婆的就撿起來、帶回家裡，沒想到無心的舉動竟差點造成家庭悲劇，「我老婆現在正在哭，說我帶了別的女人回家。所以這條內褲到底是誰的啊？」，從語句中可以看出他內心滿是無奈。

艾札馬的鄰居在不久後就看見這則推文，留言指出他幾天前也有在社區看見同一件內褲「在外流浪」，推測可能有人誤會是艾札馬家的遺失物，才會「好心」把它掛回他們家門外，造成這起荒謬且尷尬的誤會。

事件曝光後很快就引發網友熱議，截至目前為止已經有超過1.5萬人按讚，大部分網友都相當同情艾札馬的遭遇，認為他實在很衰，因為社區裡每一戶人家幾乎都會在外曬衣服，難免出現衣物被風吹走、掉到地上的狀況，所幸如今真相大白，艾札馬也順利保住自己的婚姻。