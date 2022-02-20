馬來西亞一名人妻日前回到家後，看見丈夫非常貼心，將曬在外面的衣物都收入屋內，下秒卻突然嚎啕大哭，原來是因為衣物中有一件陌生女子的「粉色內褲」，讓她一口咬定丈夫偷吃，還帶小三回家，丈夫為了證明自己清白，只好將內褲的照片PO上網，請大家幫忙「協尋主人」。
馬來西亞男子艾扎馬（Aimzama）在本月14日於推特發布「協尋啟事」，他曬出一件粉紅色、有白點和藍色蝴蝶結花紋的內褲，並在文中表示，自己在家門口看見這條內褲，以為是老婆的就撿起來、帶回家裡，沒想到無心的舉動竟差點造成家庭悲劇，「我老婆現在正在哭，說我帶了別的女人回家。所以這條內褲到底是誰的啊？」，從語句中可以看出他內心滿是無奈。
艾札馬的鄰居在不久後就看見這則推文，留言指出他幾天前也有在社區看見同一件內褲「在外流浪」，推測可能有人誤會是艾札馬家的遺失物，才會「好心」把它掛回他們家門外，造成這起荒謬且尷尬的誤會。
事件曝光後很快就引發網友熱議，截至目前為止已經有超過1.5萬人按讚，大部分網友都相當同情艾札馬的遭遇，認為他實在很衰，因為社區裡每一戶人家幾乎都會在外曬衣服，難免出現衣物被風吹走、掉到地上的狀況，所幸如今真相大白，艾札馬也順利保住自己的婚姻。
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