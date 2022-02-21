有不少父母會在家中裝設監視器，確保孩子的安全與狀況。蘇格蘭一名媽媽近日發現，兒子在每天凌晨2點都會準時哭鬧，還很害怕進入自己的房間，直到某天晚上，她聽見兒子房裡傳來詭異的噓聲，才驚覺事情不對勁，原來一直有一名陌生男子，透過監視器盯著她兒子看。

根據《每日郵報》報導，居住在蘇格蘭的母親克萊兒（Claire Cummings）近一個月發現，才2歲大的兒子在每天凌晨2點都會準時哭鬧，而且對於自己的房間十分抗拒，每次進去都相當驚恐，還會一邊尖叫一邊指著房間內的監視器；此外克萊兒也曾在半夜聽見從兒子房間傳出的詭異噓聲，不過她都以為只是自己在作夢，並未多想。

直到某天深夜，克萊兒再度聽見兒子房間傳出一聲巨大的噓聲，才終於驚覺自己不是在作夢，「那不像是監視器發出的聲音，而是一個真實的人正在噓他」，隨後克萊兒的兒子便開始哭鬧，她立刻進入房內，並調閱監視器畫面，證實的確有陌生男子駭進他們家的監視器中，還在半夜騷擾自己的兒子。

事後克萊兒決定關掉監視器電源，結果她的兒子之後都沒在半夜哭鬧，同時也克服了對於房間的恐懼，「我非常內疚沒有早點意識到這件事，我自己也很害怕，因為我經常在那個房間幫兒子換衣服，只要想到有個怪人在看著他，我就感到毛骨悚然。」

克萊兒透露，這台嬰兒監視器是他的丈夫在網購平台買的，讓她在上班時也能查看兒子的狀況，雖然夫妻倆過去也曾聽聞駭客入侵監視器的事件，但總是認為這種事不會發生在自己身上，而且她也有為監視器設定密碼，至今仍不知道事情是如何發生的。