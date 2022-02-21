從秦始皇稱帝開始，一直到清朝末代皇帝溥儀，總共歷經611位皇帝，其中有些人能夠執政長達半個世紀，有些卻相當「短命」，連一個月都做不到，像是漢廢帝劉賀，在位短短27天就做了多達1127件荒唐事，因此遭到群臣罷黜，被廢為庶人。

根據《梨視頻》報導，劉賀是漢武帝劉徹的孫子，原先繼承父親劉髆的昌邑王王位，未料漢昭帝突然去世，劉賀被權臣霍光控制的朝廷指定繼位，是為「漢廢帝」，他當上一國君主後荒淫無度，整天飲酒作樂，《漢書‧霍光金日磾傳》記載，「受璽以來二十七日，使者旁午，持節詔諸官署徵發，凡千一百二十七事。」，稱劉賀派出許多使者，向各個官署徵索物品，類似的事跡就多達1127件，不少大臣進諫他都不聽勸，仍肆意妄為，引發朝臣們不安。

最終霍光為首的群臣一起謁見稟告上官太后，以劉賀荒淫昏亂、失去帝王的禮儀、破壞漢朝的制度為由，要求將其罷黜，於是劉賀連龍椅都還沒有坐熱，僅上位27天就成為廢帝，被送回原封地昌邑國，且從此失去「昌邑王」的名號。

後來霍光又扶持漢武帝曾孫劉詢為帝，是為「漢宣帝」，幾年後漢宣帝將劉賀冊封為海昏侯，要求他前往海昏縣就任，雖然在被廢黜後，劉賀始終生活在別人的監視之下，但仍得以安享晚年，最後在封侯4年後去世。

然而2016年考古團隊在海昏侯墓中出土大量竹簡，其中包含《論語》和許多批閱過的公文，證明劉賀在世時並非不問政事。而北宋文學家蘇軾也曾在著作《霍光疏昌邑王之罪》中，針對此事發表評論，認為霍光之所以廢劉賀，不只是因為他荒淫無度，還有其他不單純的內幕。