狗狗活潑可愛，但也經常做出讓飼主哭笑不得的事情。近日網路上瘋傳一段影片，一隻白色小奶狗聽到雞舍裡的公雞啼叫後，竟開始模仿對方的叫聲，雖然相似度極高，最後卻「落漆」卡痰破音，讓網友們看到後全笑翻了，忍不住直呼：「牠是不是投錯胎」。

小狗學雞啼叫，結果竟卡痰破音，網友全笑翻。(影片來源/YouTube)

從影片中可以看到，這隻小白狗原本悠閒自在地坐在水泥地上，聽到一旁雞舍裡公雞的啼叫後，牠突然燃起「模仿魂」，伸長脖子、對著天空發出咕咕聲，起初還學得有模有樣，相似度非常高，但下一秒突然「落漆」，像是人類卡痰一樣破音，牠還故作輕鬆，假裝沒事發生，左右張望了一下。

網友們看到影片後，都覺得小白狗非常可愛又搞笑，紛紛笑說：「是不是不小心投錯胎了」、「像極了唱高音時的我」、「靈魂交換，其實牠是隻雞」、「看這段影片的時候千萬不要喝水」、「太可愛了吧」、「養這隻狗真好，早上還可以打鳴叫主人起床」、「即使是小狗，也要學個第二外語」。

事實上這段影片拍攝於2019年，當時在抖音廣為流傳，更被轉發到臉書上，短短一天內就突破570萬觀看次數，而最近又有人將這段影片挖出來，重新引發網友熱議。