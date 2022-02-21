古代封建社會，帝王為了拓展國家版圖，不惜發動戰爭、掠取資源，甚至打贏了勝仗後，對無辜老百姓趕盡殺絕。不過外界不解，為何士兵唯獨不殺20歲以下的女子？背後原因很現實！

根據《搜狐網》報導，古代屠城除了樹立自己的威信之外，最主要是要讓對手感到懼怕，臣服於自己的統治，至於為何偏偏不殺20歲以下的女子？背後有4大考量：

首先是為了「繁衍後代」，眾所皆知，人口數多寡，被視為古代國力的象徵，而女人作為唯一繁衍的工具，搶走後不僅直接影響戰敗國的繁衍能力，也能增加自身的人口生殖能力。

其次是「戰略資源」，在父權社會下，女人就跟黃金、糧食一樣屬於重要的戰略資源，尤其是年輕漂亮的女人更被視若珍寶，當然更要留著。

第三是「易於征服」，古代女人地位低下，反抗意識薄弱，尤其是被俘虜後會逆來順受的甘心在敵國繁衍，但是男人就不一樣了，如果不殺，隨時會起身反抗。

最後是「特殊用途」，為了滿足統治者私慾，一般而言，打勝仗後會從擄掠的女子中挑選美麗動人的充實後宮，或是作為宮女、奴婢使喚。再者，古代軍隊也需要大量官妓，滿足士兵生理慾望。甚至遇到糧食短缺時，會將這些女子充作軍糧填飽肚子，又稱為「兩腳羊」，下場十分悽慘。