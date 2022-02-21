大陸青島膠州灣是蛤蜊養殖產區，近日被號稱是「海底蝗蟲」，且喜愛吃蛤蜊的海星入侵，造成當地養殖戶的嚴重損失，不少居民聽聞消息後，紛紛前往漁港購買海星享用，希望替拯救貝類水產盡一份心力。

綜合陸媒報導，青島膠州灣近日被名為「多棘海盤車」的海星入侵，由於牠們主要以貝類為食，身為「蛤蜊養殖產區」的膠州灣自然成為海星大快朵頤、享受美食的絕佳地點。事實上，去年這裡就曾爆發過「海星之災」，導致蛤蜊養殖戶損失慘重，因此今年大家都很關注「星群」的動向，在春節前就有察覺不對勁，提早雇用潛水員在養殖區捕撈海星。

養殖戶趙先生介紹，哪裡有蛤蜊哪裡就會有海星，等到牠們吃完該區域所有蛤蜊才會轉移陣地，而這些被打撈上岸的海星，其實都已經吃下比自身價值還要高上數倍的蛤蜊，造成當地養殖戶損失慘重。

潛水員汴先生則透露，一名潛水員一個小時內就能在海底撈上200多斤的海星，他和兒子2個人一天工作5小時，就能撈到上千斤的海星，而碼頭上停靠的10多艘船，每天總共能捕撈到上萬斤海星；這股「海星之災」也帶動居民吃海星的風潮，共同拯救當地的貝類水產。

對此專家指出，大家吃的海星都是其生殖腺，具有輕微毒性，不宜多吃，再加上海星含有大量蛋白質、胺基酸等物質，膽固醇相對來說比較高，因此吃太多不但對身體不好，還有可能引發腹瀉、中毒等症狀。