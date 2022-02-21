電影院影廳關燈後，真的什麼都看不見了嗎？近日大陸一名女子到電影院打工，意外發現裡面的監視器不但有夜視功能，畫質還相當清晰，可以將每個座位上的人都看得一清二楚，讓她嚇得趕緊拍片提醒大家，千萬不要在電影院「摸黑壞壞」。

這名女網友居住在山東濟州，近日到電影院打工，意外發現在放映室裡有影廳裡各種角度的監視器畫面，而員工就像戴著夜視鏡一樣，可以清晰地看到每個人的一舉一動，讓她感到十分驚訝，於是拍攝影片在抖音提醒大家，「不要隨便在電影院接吻」。

而另一位女網友則是到親戚開的電影院幫忙，同樣對影廳裡監視器的高畫質感到震驚不已，親戚還和她說畫面可以隨意放大，基本上每個客人在做什麼都可以看得很清楚，讓她頓時感到背後發涼，並將這件事PO在小紅書和網友們分享。

許多網友看到影片和文章後都相當吃驚，紛紛留言表示害怕，「主要是有些人他不只單純的親親」、「還好我沒做過什麼見不得人的事」、「那些年我們在電影院裡做過的事」、「去電影院看監視器畫面，比看電影還要精采」、「怪不得！上次在電影院偷吃食物，工作人員居然能準確找到我的位置」、「我比較擔心，被發現帶了不該帶的食物進去偷偷吃」。

過去也有台灣網友曾在《Dcard》上詢問「電影院是否有監視器」，一名曾在放映室工作過的員工出面表示，影廳的監視器基本上每個角度各有1台，且都具有紅外夜視功能，就算全暗也能看得見，主要是為了釐清失火、糾紛、盜拍等事件的原因。

同時他也建議想要「幹壞事」的人，雖然有時候工作人員都會睜一隻眼閉一隻眼，但最好還是低調一點或回家解決，否則有人反映一律報警處理，後面也有巡場的工讀生或工作人員，如果被當場趕出影廳，真的會非常尷尬。