手扶梯雖然方便，卻也經常傳出恐怖的意外事件。近日烏茲別克一名祖父抱著孫女到百貨公司逛街，在5樓準備搭乘手扶梯前往4樓時，疑似重心不穩，2人雙雙從高處摔落至1樓，祖父不幸當場死亡，孫女則身受重傷，已被送往兒童醫院急救。

祖父摔落後不幸當場過世，孫女則受重傷，被送往兒童醫院救治。(影片來源/YouTube)

綜合外媒報導，這起意外事件發生在本月18日晚間，53歲的祖父帶3歲的孫女到納沃伊州諾沃伊市（Navoiy）一間百貨公司逛街，事發當時祖孫2人剛搭上手扶梯，準備從5樓前往4樓，從畫面中可以看到，祖父抱著孫女才跨出腳步沒多久，就疑似重心不穩而從高處摔落至1樓。

祖孫2人在空中便分離，摔到地面上後發出巨大聲響，引起商場內各樓層的顧客圍觀，不少人都被突如其來的意外給嚇壞了，而祖父不幸當場死亡，孫女則身受重傷，目前已被送往附近的兒童醫院救治，經檢查後發現她有嚴重的關節損傷、頭部瘀傷、右側骨盆骨折、前額處皮下血腫，以及創傷性休克。

目前警方已經成立調查小組，專門調查該起意外的事發經過。但據當地媒體報導稱，這已經是烏茲別克半年內第3起手扶梯意外，去年9月一名男子推著嬰兒車搭乘商場手扶梯，2歲男童不慎摔出，手指慘遭夾斷；另外去年11月還有一名3歲男童從商場手扶梯跌落，所幸先撞到人造樹後墜地，傷勢並不嚴重。