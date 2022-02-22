婆媳問題一直是讓不少家庭頭痛的難題。大陸一對婆媳因生活瑣事起爭執，未料丈夫竟覺得母親被欺負，毆打已經懷有雙胞胎5個月的孕妻，導致她因肚子劇痛而送醫，所幸並無大礙。不過消息曝光後，丈夫的行為引發網友撻伐，認為他無論如何都不該向妻子動手。

根據《瀟湘晨報》報導，本月15日晚間5點左右，廣州欽州市警方接獲李姓女子報案，稱自己遭到黃姓丈夫毆打，警方趕往現場了解情況，發現女子躺在沙發上、表情痛苦地捂著肚子，隨即聯繫醫護人員，將她緊急送醫，同時也把女子的丈夫控制住。

經過警方詢問後得知，事發當晚李姓女子和婆婆因為家中瑣事起爭執，黃姓丈夫見狀，認為自己的母親被欺負，於是在一氣之下動手毆打懷有雙胞胎、已有5個月身孕的妻子，2人也因此發生肢體衝突，不料在過程中，女子突然覺得肚子一陣劇痛，於是報警求助。

釐清事發經過和原因後，警方立刻告誡黃姓丈夫，家庭暴力也是一種違法行為，情節嚴重者甚至會追究法律責任，並提醒他遇到家庭矛盾務必冷靜處理，絕對不能動手；在警方勸導過後，夫妻雙方都已了解問題的嚴重性，丈夫也向警方保證不會再動手打老婆。

新聞曝光後引發網友熱議，大家幾乎一面倒地批評黃姓丈夫，「懷孕情況下也能動手，還有什麼時候不能動手」、「不管因為什麼婆媳吵架，作為兒子、老公都應該在中間協調，而不是動手打老婆」、「家暴只有零次和無數次」、「跟陌生人打架就是擾亂治安，要拘留，跟老婆打架就是家庭關係不和諧，調解就行」。

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