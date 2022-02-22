歷朝歷代的帝王們都有獨屬於自己的陵墓，並在其中埋藏許多生前喜愛的珍貴寶物，而「盜墓」這項行業也油然而生，幾乎所有帝王的陵寢都曾被盜墓者光顧，然而武則天的「乾陵」幸運地逃過毒手，隱密的墓道口和堅固的建築，使它成為極少數沒被盜墓過的皇室陵墓。

根據《梨視頻》報導，乾陵是唐高宗李治與皇后武則天的合葬墓，坐落在陝西省咸陽市北部的梁山上，這座看似普通的帝后陵墓，卻讓不少盜墓賊傷透腦筋。唐朝末年黃巢之亂，造反大軍的領袖黃巢帶領40萬名農民士兵，到乾陵來盜墓，然而2、3個月過去，只挖出一條超過40公尺深的大溝，也沒有找到墓道口。

到了五代時期，當時最大的盜墓賊溫韜曾組織軍隊要挖掘唐朝所有皇陵，在南宋學者程大昌《考古編》中提到，「史載溫韜概發唐陵，獨乾陵不可近，近之輒有風雨」，意即溫韜在盜掘乾陵時，出現了極為反常的天象，狂風驟雨、雷電交加，怕報應的溫韜見狀急忙逃跑，再也不敢靠近乾陵一步。

一直到1958年，當地幾個農民放炮炸石，才在無意之間炸出墓道口，1960年「乾陵發掘委員會」在陝西成立，初步確認被炸的地方為地宮墓道，並逐步開起陵墓的挖掘計畫，但不久後大陸國務院發通知要求「全國帝王陵墓先不要挖」，乾陵的挖掘就此停止。

由於乾陵的墓道完整，且未發現新的盜洞，因此不少專家學者都認為，乾陵是唐十八陵中唯一未被盜掘的陵墓，並分析其原因，首先乾陵的墓室是由堅硬巨大的石灰岩石條組建而成，交接處有鐵栓固定，空隙也全以錫填滿，讓所有石條都能緊密地連在一起，非常堅固；再者，乾陵建於半山腰上，整座山便成為它的「防護罩」，在層層保護之下，乾陵的墓道口也變得十分隱密，幾乎無人能夠找到。