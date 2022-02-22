近日印尼發生一起鱷魚攻擊意外，一名男子無視河邊的警告標示，執意要下水洗澡，未料下秒就慘遭鱷魚攻擊，整個人被拖進水中，驚悚的過程全被一旁的同事拍攝下來，在網路上瘋傳。搜救隊員和當地村民已經展開搜救行動，但目前仍未找到鱷魚和男子的蹤影。

根據印尼媒體報導，這起鱷魚攻擊事件發生在本月15日，51歲男子路德（Luther）和同事工作完後來到貝巴圖河（Bebatu River），並撿了幾片棕櫚葉下水洗澡，未料竟有一隻長達4公尺的巨鱷浮出水面，以迅速的動作將路德一口咬住，雖然他想要反擊鱷魚，仍被拖入水中，同事們見狀也急忙上前，試圖嚇阻鱷魚，但還是無力阻止悲劇發生。

其中一名同事接受採訪時透露，現場其實設有告示牌，提醒民眾該河域有鱷魚出沒，不要輕易下水，但路德當時稱沒有看到鱷魚，堅持要下水，沒想到過沒幾秒就發生意外。當時還有幾名同事在不遠處拍攝影片，因此有記錄到事發生當下的狀況，不過拍攝者被突如其來意外嚇到，鏡頭晃動了一下，只有拍到鱷魚的尾巴和水花。

貝巴圖河所屬村莊的村長表示，這裡確實有發生鱷魚攻擊事件，受害者的名字就叫做路德，而且這已經是近期第二起類似意外，目前搜救人員和當地村民積極展開搜救工作，期望能盡快找出鱷魚和路德的下落。