結婚是人生中最重要的大事之一，每個人都希望能夠圓滿順利地度過這天。外國一名男網友即將結婚，卻邀請了曾霸凌過未婚妻的人來當婚禮賓客，讓未婚妻相當崩潰，2人隨即爆發嚴重爭吵，男網友嗆未婚妻「不成熟」，對方也憤怒回擊他「自私」。

根據《鏡報》報導，一名男網友在《Reddit》上發文，透露自己即將和32歲的未婚妻步入禮堂，然而對方看到婚禮的受邀名單就變得十分恐慌，因為他竟邀請當年在學校曾霸凌過未婚妻的人，她表示那段時間每天都像活在地獄一樣，甚至對她的心理健康造成永久性傷害。

但PO主不認同未婚妻的想法，「我問她是不是認真的，因為這是很多年前的事了」，他還認為隨著時間流逝，每個人早已變得更加成熟，不應該一直糾結於過往；隨後2人爆發爭吵，未婚妻控訴他根本沒和那些人相處過，這樣的邀請一點意義都沒有，堅持拒絕丈夫邀請那些人來參加婚禮。

對此PO主感到很無奈，覺得未婚妻一直沉浸在高中時期的陳年往事非常荒謬，未婚妻卻哭著說他不在乎自己的感受，並將那群霸凌者的重要性排在她之前，甚至還痛罵他自私，讓PO主十分頭痛。

文章曝光後，吸引大批網友關注，然而多數網友一面倒力挺未婚妻，紛紛留言指責PO主，「霸凌會在受害者心裡留下深深的傷痕，你未婚妻所經歷過的事情，對你來說可能只是陳年往事，但我向你保證，你的未婚妻直到現在都還為了這段過往而苦苦掙扎」。