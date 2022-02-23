台灣連日降雨不斷，雖然有排水系統，但仍造成各地道路積水，然而擁有600年歷史的北京故宮，為何從未出現積水狀況？其實故宮裡蘊藏古人的智慧，他們除了利用地勢高低，還搭配精密的排水系統，讓如此大的故宮遇到暴雨時，能夠迅速排出雨水，宛如黑科技的排水系統，讓現代人看了也非常佩服。

根據《梨視頻》報導，古人為了不讓北京故宮出現淹水問題，設計了一套精密的排水系統，使地面排水量大於降水量，當民眾站在太和殿前的廣場時，可以發現太和殿、中和殿、保和殿這三大殿坐落於玉石底座上，而玉石底座約高7公尺且分為三層，每一層四周都刻有龍頭的雕刻。

每當下起大雨時，龍頭雕刻就會噴出水，飛簷流水宛如瀑布，而龍頭總共有1142個，這些其實就是所謂的排水孔，古人不僅懂排水，而且也很重視美觀，因此將排水孔設計成龍頭，排水時就會形成「龍吐水」的美景，畫面非常壯觀，這些雨水再流進紫禁城太和門前東西流向的「內金水河」。

不僅如此，古人更在故宮外設有3條防線河渠，第一道是「明內城護城河、大明濠及太平湖」，第二道則是「西苑太液池及后海」，最後一道是「外金水河和故宮的筒子河」，也就是所謂的護城河，這些河渠平時用於提供城市供水，不過當遇到暴雨時，則有排水的作用，使故宮外圍不會有大量雨水和山洪流進宮內。

而故宮內的雨水最終都將通過幹線與支線的排水渠道，流入內金水河，再沿著河渠至東華門南邊的水閘流出，與外金水河匯合，再者，古人不僅設有精密的排水系統，還依故宮的地勢規劃，由於北京北依燕山，東臨渤海，可知北京地形是西北高、東南低，因此北京的水系為東南向，古人利用此特點，將故宮內的水系設計成北高南低。

此外，排水系統又以皇帝的正中御道為分水線，分水線東西兩側的地勢逐漸降低，下雨時雨水就會沿地形往東西側流入護城河，不過故宮雖有河渠與地勢防淹水問題，但宮內建築物又多又密集，每一座院落相互阻隔，也會導致排水系統效果不佳，因此古人對於院落內的排水設計更加精密，設置明溝、暗溝、涵洞、流水溝眼等，使每條溝渠綜橫交錯，形成龐大且完整的排水網絡。

而排水系統又分為排水溝的明渠及分布於地下的暗渠，當明渠積水遇到台階或牆時，古人就會在底下開洞，也就是所謂的「溝眼」，使雨水從地面流入暗渠的洞口，而暗渠洞口設計成鏤雕的明清銅幣形狀，又稱為「錢眼」，古人設計出精密排水系統，加上現代人定期維護，才使故宮600年來沒有淹水問題。