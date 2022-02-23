澳洲一段影片近日在網路上瘋傳，一戶人家在家裡抓到一隻小老鼠，因為不忍心將牠殺死，於是帶到馬路旁放生，未料老鼠才重獲自由沒多久，就遭到一群喜鵲包圍，最終成為喜鵲食物被吞下肚。

根據《每日郵報》報導，澳洲一戶人家日前在家中抓到一隻小老鼠，他們不忍殺生，於是用容器將牠抓起來，並帶到屋外放生，從影片中可以看到，一名男子在馬路邊打開蓋子，一隻老鼠就快速地朝馬路狂奔，然而5秒之後，一群喜鵲突然從天而降，朝老鼠飛撲而去，拍攝的女子見狀忍不住發出驚呼：「喔！不！」。

事後這家人將影片分享到TikTok帳號「@Jay122」，截至目前為止已累積超過12萬觀看次數，不少網友都對結局驚訝不已，紛紛留言：「一開始我以為牠會被車撞到，沒想到居然是喜鵲！」、「往好處想，那個喜鵲會感謝你一輩子」、「喜鵲：晚餐時間！」、「雖然對老鼠很抱歉，但我忍不住笑出來了」、「我以前也發生過類似的事，當時我正在讓一群小鴨過馬路，突然一隻烏鴉飛下來，把最小的那隻吃掉了」。

事實上過去美國也曾發生過類似的事件，一名爸爸和6歲兒子一起在庭院放生老鼠，未料下秒竟飛下一隻老鷹，將老鼠獵捕吞食，目睹全程的兒子受到極大衝擊，當場嚎啕大哭，爸爸只好急忙解釋，老鷹也要捕食才能夠活下去，一切都只是大自然的法則。