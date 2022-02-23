人類對於海洋了解仍有限，每當發現一種深海物種時，總是讓人驚嘆大自然的奧妙。科學家日前在紐西蘭的南島東海岸，發現位於海下1200公尺處有一隻幽靈鯊寶寶，由於該物種主要生活於非常深的水域，因此看到牠的機會非常少，此次發現也讓專家們直呼珍貴。

根據外媒報導，紐西蘭水與大氣研究所（NIWA）近日於南島鄰近海域進行深海拖網研究時，在海深約1200公尺處發現一隻幽靈鯊寶寶，而牠的身體呈現半透明凝膠狀，頭頂上有一對巨大眼睛，且腹腔脹大，臟器肉眼隱約可見，外型宛如外星生物，而且牠們主要生活於深海，想要親眼目睹牠們的身影並不容易，因此才稱為「幽靈鯊」或「鬼鯊」。

研究人員范倫奇博士（Dr. Brit Fanucci）表示，繁殖過程中，幽靈鯊母體會將胚胎產在附著於海底的卵囊中，寶寶在孵化前會以卵囊中的卵黃為食，而此次發現的幽靈鯊體內還有卵黃，推測牠應該是剛孵化出來的幼體，「令人驚訝的是，大多發現的幽靈鯊都是已知的成年個體，而新生兒則非常少見，所以我們對此魚種了解甚少」。

范倫奇博士進一步提到，幽靈鯊屬於銀鮫目並非鯊魚，是鯊魚和鰩魚的近親，牠們的骨骼主要由軟骨組成，此次發現將有助於科學家研究稀有深水魚類，未來將對該幼體進行基因測試，以確定牠屬於哪一種幽靈鯊，並以新生寶寶與同一物種的成年個體進行比較，了解幽靈鯊從幼年到成年的顏色、大小和飲食習慣變化。