「牠是乳腺瘤，手術成功，但卻走了」，又是一個傷心的主人，但更傷心的是平常負責照料的主人母親。離世溝通第一個問題就是：「會不會怪媽媽帶你去開刀？」

這隻可愛的馬爾濟斯跳跳說：「是有點遺憾開完刀沒能回得了家，但為什麼要怪媽媽？」溝通後主人才跟我說，當天媽媽要帶跳跳去開刀時，一向不害怕看醫生的跳跳，卻是百般不願意一直掙扎，所以當跳跳在醫院休克後，主人的媽媽內疚到幾乎崩潰，認為當時跳跳也許已經知道此去凶多吉少，為何還要硬帶著牠去開刀？！

但我溝通時並沒有真的明白，跳跳說很遺憾開完刀沒能回得了家這句話的含意，經過主人進一步解釋，原來真的本來手術是成功的，一家人在醫院看到開完刀清醒後的跳跳，非常開心，還沒辦出院就急著想一起去幫跳跳買復健衣，沒想到跳跳看到大家都走了卻沒帶牠走，情緒開始激動，家人才走到半路，就接到獸醫院急叩，跳跳不行了。

主人的媽媽一直自責，當時為什麼不留一個人下來陪跳跳，這樣跳跳就不會誤會心急，讓才剛動完大刀的牠，情緒如此激動。但溝通時跳跳並沒有怪主人的母親：「媽媽不要東想西想懲罰自己，跳跳會捨不得！」

而一向最黏跳跳，對家裡其他毛孩總是保持距離的家中小妹，自從跳跳走後，嘗試開始親近其他毛孩，可又擔心跳跳會不高興，溝通時跳跳以抓包的心情逗弄小姐姐：「吼，變心被跳跳抓到了齁！」但隨即又大方的說，「其他都是備胎，主胎不見了，小姐姐覺得備胎好用，就隨便用！」媽媽說，這像極了小姐姐講話的風格，果然小姐姐沒白疼跳跳。

跳跳主人的媽媽在家裡設置一個「跳跳專區」。(圖/跳跳姐姐授權提供)

主人的母親在家裡幫跳跳布置了一個好漂亮的跳跳專屬區，雖然是擺放骨灰罐的地方，卻充滿溫暖的風格，跳跳說祂非常喜歡，照片裡的跳跳，繫著粉紅色啾啾，是最漂亮的時候。解開了糾結近兩個月的自責後，媽媽很開心，決定繼續布置跳跳專區，保留祂在世時最美的樣子，跳跳說：「在彩虹橋的我，現在就是這張照片的樣子呦」。