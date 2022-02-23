巴西聖保羅一隻狗「索爾」先前與豪豬對戰敗北，豈料近日牠又找豪豬PK再次打輸，慘遭對手扎了上百根針，痛苦的在院子裡哀號，而牠的主人因付不起醫療費用，便PO出愛犬的照片求助，牠打輸的慘狀曝光後，在網路上引發討論。

根據《每日郵報》報導，飼主伯托林（Adriano Bertoline）養了一隻3歲的狗「索爾」（Thor），雖然牠與電影英雄角色「雷神索爾」同名，但卻並未「狗如其名」，頑皮的牠近日竟找豪豬單挑，最終被豪豬扎了上百根針，痛苦的待在後院裡呻吟，直到早上主人起床後才發現。

伯托林原本想帶愛犬至獸醫院治療，但由於他近日失業，家中還有4個孩子要養，導致伯托林無力負擔醫療費，因此將此事PO在臉書，無奈寫下「早上看到愛犬變成這個慘狀，請問有哪間獸醫院願意幫助牠嗎？因為我實在是沒有錢了」。

當地議員阿波拉利（Jose Roberto Apolari）得知後，立刻聯絡伯托林，並將「索爾」帶到獸醫院，免費幫牠治療，經過醫治後「索爾」已回家休養，伯托林也非常感謝議員的幫忙，更稱對方是「索爾」的救星，另外他也提到愛犬去年2月就曾對戰過豪豬，結果也是被刺了上百針，但牠並未記取教訓，這次同樣輸得很慘。