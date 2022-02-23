近日寒流來襲，全台氣溫驟降，不少人都很想吃點火鍋暖暖身子。但你知道，火鍋其實在古代就有了嗎？早在商周時期就已經有類似於火鍋的料理，近代考古團隊更曾出土當時人們用來煮火鍋的「青銅鼎」，到了漢朝甚至還發展出「鴛鴦鍋」。

根據《梨視頻》報導，早在商周時期，人們就已經造出現代火鍋的原型，像是出土於陝西寶雞，現存於北京故宮博物院的西周有盤鼎，下方有個圓盤能夠放碳火加熱，方便將火源和火鍋一同端上桌；到了漢代，火鍋的類型也跟著豐富起來，考古學家在西漢海昏侯墓中挖出一個銅火鍋，比起西周的有盤鼎設計更為方便，可以取出燒盡的炭火。

除此之外，漢代還出現「鴛鴦鍋」，江蘇盱眙縣境內大雲山西漢墓中，曾出土一件罕見的青銅分隔鼎，鼎內被隔板分為5個區域，因此又稱作「五格濡鼎」，有趣的是，這個鼎的主人是西漢第一代江都王劉非，知名政治家董仲舒曾任江都相，所以有學者認為，劉非正是按照董仲舒的陰陽五行學說而做的火鍋。

除了鍋子以外，食材也是火鍋中很重要的一環，從墓中食物和文獻記載可知，在劉非時代流行的食材，肉類有牛外脊肉、牛百葉、羊肚、馬鞭、雁肉、鵪鶉等；水產有河豚、烏鱧、鱔魚、甲魚、鱖魚和貝類等；蔬菜則以筍、香蒲、石耳、紫蘇等最多人食用。

到了清朝，各地都有獨屬於當地的火鍋特色，在宮廷中火鍋更成為冬日必備佳餚，乾隆皇帝就非常愛吃，據史料記載，乾隆44年8月16日到9月16日這段期間，他就嘗試過27種火鍋，共計吃了60多次；乾隆48年正月初十，他還在乾清宮舉辦530桌火鍋宴，可以說是火鍋的狂熱粉絲了。