犯人被關進監獄後，生活竟像在住飯店？英國一名自稱在服刑的囚犯，日前在社群平台TikTok分享監獄生活，他炫耀自己宛如酒店的牢房，裡面不僅有電視、音響及舒適的床組，甚至還有空氣加濕器和室內電話機，影片曝光後引發民眾不滿。

根據《每日郵報》報導，英國一名囚犯在TikTok帳號「HMP Unknown」簡介寫著「2018到2025」，自稱他被判7年徒刑，目前已服刑4年，並以「Room tour」為標題分享牢房，瀏覽次數破百萬，引發民眾熱議，但帳號如今已遭刪除。

影片中可見，牢房裡有電視、空氣加濕器、音響設備、皮製沙發椅、舒適單人床組，甚至還裝設室內電話機，雖然空間不大，但設施非常齊全，而原PO更寫下「監獄牢房就像住飯店」，不僅如此，他還曝光幾張與其他囚犯的合影，他們身上穿著Dsquared2、Nike、Hugo Boss等品牌休閒男裝，有的一件要價100英鎊（約新台幣3700元）。

影片曝光後，讓不少人氣憤的表示，「實在是太可惡了，沒想到我竟繳稅養這些人」、「我是有3名孩子要養的單親媽媽，為了省錢所以平時睡地板，我也想擁有一張床，我可能會為了床而想辦法入獄」。另外，也有網友推測，原PO應該是被關押在安全級別最低的D級監獄，能夠在開放環境中服刑，但影片中可見金屬門，此屬於C級監獄的設備，但若為C級囚犯就不可能享有此待遇，對此，英國監獄管理局目前尚未作出回應。