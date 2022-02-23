近日一名網友在料理小香腸時，發現其中一根黏在盒子上掉不下來，他轉過頭仔細一看，才驚覺原來是自己的手指頭，頓時感到哭笑不得，並將照片PO上網分享，引起網友一陣熱議，大家看到後全都笑噴了。

小香腸和手指都呈現粉膚色，不仔細看很容易誤會。(圖/翻攝自爆廢公社公開版)

這名網友在「爆廢公社公開版」上發文，表示自己午餐準備煮小香腸來吃，卻有一根小香腸疑似黏在盒子上，怎麼甩都甩不下來，PO主逐漸感到暴躁，仔細一看才驚覺，原來盒子裡的根本就不是小香腸，而是他自己的手指，讓他哭笑不得，忍不住怒飆粗口。

事後PO主還特地將一根小香腸放回盒子裡，和自己的食指拍攝「合照」，兩者都呈現粉膚色和小巧的圓柱狀，雖然相較之下小香腸顏色更深一些，但如果不注意看確實很容易引起誤會。

照片曝光後很快就吸引大批網友關注，目前已有4千多人按讚，大家都覺得這個畫面荒唐又好笑，紛紛留言：「你不說，我還真沒看出來」、「還好旁邊沒菜刀，不然一順手下去…」、「嚇死我，我還以為手指斷掉了」、「甜不辣手聽過，小香腸手倒第一次聽到」、「是不是該配一副眼鏡了」、「很少看到有這麼大條的小香腸」。