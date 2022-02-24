搜救犬DiDi過去在屏東縣政府消防局特搜大隊服役，曾參與高雄氣爆案及台南維冠大樓地震倒塌等救災任務，13歲的牠近日因年紀大了，身體出現機能退化問題，最終於2月12日離世，在過世前牠還流下眼淚，讓人看了非常不捨。

屏東縣政府消防局特種搜救大隊也為DiDi製作影片，紀念牠這一生的奉獻。(影片來源/YouTube/屏東縣政府消防局特種搜救大隊)

搜救犬DiDi出生於98年3月16日，是一隻黑灰毛色德國狼犬，一生都在屏東縣政府消防局特搜大隊服役，101年4月就取得高級瓦礫搜救犬殊榮，還分別於103年、105年執行高雄氣爆案及台南維冠大樓地震倒塌搜救，是一隻表現非常傑出的搜救犬。

搜救犬DiDi退役後，仍舊待在屏東特搜大隊度過晚年，但近年來身體機能開始退化，今年年初還出現血便、血尿等狀況，DiDi無奈只能接受住院治療，過程非常辛苦，而在離世前一天，特搜隊隊員還帶DiDi到草地上曬太陽，由於身體非常疼痛，因此DiDi只能躺在地上休息。

未料，當DiDi看到隊員們在訓練其他搜救犬時，牠竟忍著疼痛站了起來，還主動湊過去查看，跟著大家一起訓練，享受最後的時光，直到離世前，DiDi竟還默默流下眼淚，最終在大家的陪伴下離開，結束牠13年的任務，屏東縣政府消防局特種搜救大隊也在臉書粉專分享DiDi輝煌一生的影片。

特搜大隊還請寵物殯葬業幫忙處理DiDi的後事，副大隊長和隊員們特地到寵物生命紀念園區向DiDi道別。不少網友難過的說，「DiDi這輩子辛苦了，謝謝你對人類無私的付出，你好棒！」、「DiDi到彩虹橋要好好玩樂哦，謝謝特搜大隊讓DiDi可以在原本熟悉的地方度過餘生」。