澳洲一名漁民與船員日前開船到新南威爾斯州南海岸釣魚，陸續釣到3條鯊魚，但詭異的是，牠們全被咬到只剩下頭部，讓他看了非常傻眼，表示罪魁禍首應該是更大隻的虎鯊，最終在捕不到完整鯊魚的情況下，一行人決定打道回府。

根據《每日郵報》報導，漁民莫伊斯（Jason Moyce）擁有數10年的捕魚經驗，日前他與船員開船到新南威爾斯州的南海岸附近捕魚，捕到1尾短尾真鯊及2尾雙髻鯊，但奇怪的是，這3尾鯊魚竟只剩下頭，而他也將鯊魚的照片拍下PO網，表示「雖然附近有很多雙髻鯊，但想釣到一條完整的鯊魚，根本是不可能的任務」。

莫伊斯一行人最終放棄捕魚，表示「即使是凶猛的短尾真鯊也難以自保，海底下有更大隻的鯊魚」，推測罪魁禍首應該是虎鯊，但牠們躲在海裡，根本看不見，因此莫伊斯也無法確定兇手品種，但先前曾多次遇過類似狀況，鯊魚非常聰明，牠們知道漁船將開往魚多的地方，因此會尾隨船隻以便尋找更多食物來源。

不過近年來鯊魚襲擊事件增加，有專家認為，鯊魚喜歡在較溫暖的水域活動，英國羅漢普頓大學（University of Roehampton）佩恩教授表示，「我們研究發現，22℃的水溫對於動物來說剛剛好，不過海水溫度只要上升1、2度，就可能影響海洋生態，例如，過去雪梨附近海域在冬天時會出現很多虎鯊，但現在卻非常少見，代表環境正在變化」。