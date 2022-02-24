日本一名男網友經常在抖音分享做菜過程，但由於製作空間很髒亂，而且做菜時很少使用廚具，幾乎都是以手代替鍋鏟或湯匙，意外引發關注，日前他分享在床上煮牛丼飯的過程，床墊被當成鍋子使用，暗黑系料理也讓不少人看了直呼太噁。

日本一名男網友@haritsuuu經常在抖音分享做菜過程，擁有94萬粉絲追蹤，日前他PO出在床上煮牛丼飯的過程，更是吸引540萬人觀看，只見他全程未使用廚具做菜，而是從雜亂的衣物裡拿出熨斗，當作煎熟牛肉片的器具，由於他先前曾多次使用熨斗做菜，貌似沒有清洗，因此上面還沾有殘渣，之後甚至把床墊當成鍋子炒菜。

不僅如此，在調味牛肉的過程中，男網友直接將醬料倒在床墊上，之後更用湯匙按壓床墊，壓出醬汁後淋在飯上，大口的吃下自己做出的美食，他還笑著在留言區寫下，「做飯過程中，最重要的物品就是床」。不僅如此，他先前還曾分享用發霉的茄子及豆腐做菜的影片，讓許多人大開眼界。

而男網友每一支影片都非常震撼，因此也曾有鄉民在PTT討論過他，指意外發現@haritsuuu的影片，看到他把房子搞得像垃圾屋，起初以為是擺拍，因此好奇上網查他的資料，「有人說他原本是餐廳的廚師，後來喪失味覺才自暴自棄，看了他的IG後，他以前還真是個廚師」，不過真實性為何不得而知。