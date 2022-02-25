流浪貓在外有一餐沒一餐，若不幸生重病，幾乎只能等死。日前一名網友在台北市街頭，看到一隻瘦成皮包骨的流浪貓，因此拿出飼料餵食，豈料卻看到流浪貓流下眼淚，讓他看了非常不捨，最終決定收編。

台北市一名網友在臉書社團《我與街貓的距離》表示，近日一如往常拿食物引誘浪浪，成功吸引到一隻小橘貓現身，而在餵食的過程中，幼貓眼眶裡竟有淚水在打轉，好像是好不容易有東西而流下感動的眼淚，讓原PO看了非常難過。

原PO經常收養流浪貓，最終也決定收編這一隻幼貓，表示「別哭，要帶妳邁向新的貓生……」，影片曝光後引發討論，不少網友感動的回覆，「好可憐喔！肚子餓到有東西吃就哭了」、「看牠的悲慘狀況，真是心酸酸的，好像好幾天都沒進食了」、「看了令人心痛了，因為緣分，還好孩子遇到善良的您」。

對於流眼淚一說，不少人也提醒，「小心留意貓咪眼睛是否有發炎的情況，如果可以，帶貓咪去做身體檢查」、「應該是牠眼睛感染了，分泌物有點多，看起來紅紅的發炎」、「呼吸道感染有點嚴重」，而原PO最後也補充，他知道貓流淚是生病了，當初用只是想用帶情感的字眼形容，日後也會更新收編照顧的進度。