許多人外出旅遊會手持自拍棒記錄開心的時刻，國外一名知名DJ滑雪時，也興奮的拍下影片，沒想到回家檢視影片才發現，當時身後經然有一隻野熊正朝著他追趕而來，驚人瞬間曝光隨即引爆網友熱議。

綜合外媒報導，在Instagram上擁有逾2676萬粉絲的知名巴西DJ Alok，近日到法國度假，還開心的自拍滑雪影片，沒想到後來回放影片後才後知後覺的發現自己差點小命不保，餘悸猶存的表示「要看到最後，我回去觀看度假時所拍的影片時，發現那天實在太瘋狂了！」

畫面中可見，Alok手持自拍棒開心滑雪，沒想到滑到一半，後方竟然出現一隻巨大野熊正在追趕他，但他卻絲毫沒發現，開心的享受滑雪的樂趣。幸好Alok滑得夠快，野熊在追趕的過程中還踉蹌跌倒，發現追不上他的速度後便放棄了。

影片曝光後隨即引爆網友熱議，紛紛留言驚呼「後面有熊在追耶！你沒發現嗎？」、「如果是我一定會嚇到一直跌倒」、「差點變最後身影」、「熊：等等我！一起玩呀」。