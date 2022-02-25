古代人對於外來文化接受度低，而清朝康熙則是少有對西方文化感興趣的皇帝，因此當時有不少西方事物傳進中國，某次康熙帝對一種名為「綽科拉」的食物非常好奇，因此請傳教士進貢此物，豈料他吃了一口後覺得很苦，最終拒絕引進中國，沒想到「綽科拉」竟成為現代人愛吃的甜食之一。

清朝康熙帝不僅對西方文化有興趣，甚至也很重視自然科學，多次向傳教士學習代數、天文及醫學等知識，除了學習西方科技外，他還會應用實踐，例如用科學方法和西方儀器繪製全國地圖，在1693年夏季時，京城流行瘧疾，康熙帝也不幸感染，導致宮中亂成一團，卻因此意外讓他接觸到西藥。

當時康熙雖重病在身，但仍不忘國家大事，還下旨「朕因違和，於國家政事久未辦理，奏章照常送進，令皇太子辦理，付批辦處批發」，當時瘧疾病死率極高，而且御醫翻遍各個古籍，都找不到醫治皇帝的方法，正當眾人無計可施時，法國傳教士白晉、張誠正好來求見，得知此事便拿出「金雞納霜」，也就是「奎寧」，康熙服藥後身體好轉大喜，還允許傳教士在北京傳教。

根據《康熙朝滿文朱批奏折全譯》指出，康熙恢復健康後，開始對西洋藥也非常感興趣，之後得知傳教士常會喝一種名為「綽科拉」的飲品，也就是現在所說的「巧克力」，感到相當好奇，在康熙四十五年（1706年）5月，義大利傳教士鐸羅便決定幫忙引進此物，由於當時歐洲人認為，「綽科拉」有提神的效果，但喝起來卻非常苦，鐸羅為了讓「綽科拉」更好入口，因此融化可可後，再加入糖和水稀釋，能夠去除苦味。

此外，鐸羅還請內務府監造「赫世亨」命人製作銀製容器盛裝，送到康熙帝面前時，他還一邊解釋「綽科拉」的效用，指綽科拉並非藥物，在西方一些地區將此當茶喝，「老者、胃虛者、腹有寒氣者、瀉肚者、胃結食者，均應飲用，助胃消食，大有裨益；內熱發燒者、勞病者、氣喘者、痔瘡流血者、下痢血水者、瀉血者，概不可飲用」。

而康熙嚐了一口後，發現綽科拉帶有苦味，而且效用與中藥沒太大差異，因此最終沒有將此引進中國，當時只回了「知道了。保忠義言味甜苦屬熱。等語。但未寫有何效益？治何病？殊未盡善，著再詢問。綽科拉不必送」，而如今，清康熙帝也成為中國歷史上第一個嚐到巧克力的人。