在參觀故宮博物院時，經常能看到展示櫃裡有玉環、胭脂盒及玉簪等女性用品，可見古代女性對於美非常講究，大陸一名女作家孟暉對此進行研究，表示古代認為的美不只是看長相，衣著與配戴的飾品更是美的形象，古代女性甚至會利用香氣、聲音等吸引愛慕者，手段含蓄卻很高招。

大陸女作家孟暉受家庭影響，從小閱讀很多古文詩詞，因此對於文章中的人物及器物描寫，都非常感興趣，因此她從2000年開始研究古物，了解古代的首飾、工藝品、化妝品及生活風俗等，她先前在YouTube頻道「一條YIT」分享古代女性對於美的講究。

孟暉表示，古代中國文化創造出很多女性美的形象，隨各個朝代的環境與生活品質而有所變化，但由於時空背景改變，現代人對於古物並不熟悉，也不懂博物館展示櫃中女性用品存在的意義，例如明朝小說家馮夢龍《杜十娘怒沉百寶箱》裡提到的箱子，光看文字根本不懂此物的模樣，但它其實類似於明朝「剔紅蟠松壽字文具匣」，主要擺放珠寶、香料和藥材。

再者，由於當時有地位的女性非常注重化妝，因此古代文人還以此做文章，唐朝詩人溫庭筠所著的《菩薩蠻·小山重疊金明滅》，「小山重疊金明滅，鬢雲欲度香腮雪。懶起畫蛾眉，弄妝梳洗遲。照花前後鏡，花面交相映。新帖繡羅襦，雙雙金鷓鴣。」，描寫古代女性起床梳妝的姿態，還有完妝後的模樣，孟暉提到，「唯有知道當時的文化風俗，才能夠了解詩詞的意思」。

不僅如此，古代女性甚至還會畫眉，戲曲作家孟稱舜在《嬌紅記》寫下，「［旦］這怨恨何時了。我把燈燼描著眉兒。［生見燈燼介］敢問這是燈煤耶，燭花也？」，而在清《閒敲棋子圖》也可發現，古人會收集燈芯燃燒後的灰燼，磨成細灰，並用油調製作成眉粉，再放入小容器即可。

古代女性對於美並非光靠外表，甚至會利用玉配、香氣、聲音或鞋印製造美的形象，雖然手法含蓄，但卻給人一種朦朧美的感覺，例如《西廂記》裡，張生和崔鶯鶯初次見面時非常倉促，崔鶯鶯很快就離開，但張生卻覺得對方還在自己身邊，對於崔鶯鶯難以忘懷，文中就提到「蘭麝香仍在，佩環聲漸遠」，可見味道對於人的誘惑力有多大。