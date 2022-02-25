豹適應力強且行蹤隱秘，獵捕時快狠準，狗若與牠們對戰，基本上是死路一條。印度某國家公園出現一隻黃狗，趴在路邊休息，期間竟被豹偷襲，嚇得牠連忙起身，黃狗當下似乎非常不滿，不斷對豹狂吠，豈料大貓竟停止攻擊，似乎被嚇呆了。

根據《印度快報》報導，印度行政服務局（Indian Administrative Service，IAS）官員夏朗（Awanish Sharan）近日在推特分享一段影片，吸引10萬人觀看，當時有一輛遊園車開進國家公園進行導覽，發現一隻黃狗躺在路中間睡覺，因此眾人也停了下來，豈料沒多久，一隻豹衝出草叢，眾人也非常擔心黃狗的安危。

黃狗被豹偷襲後連忙起身，雙方開始進行對峙，黃狗不知自己並非豹的對手，竟不斷對豹狂吠，而豹當下看了有些錯愕，過了一會兒向後退了幾步，腳往旁邊草叢移動，之後好像被定格一樣，待在原地不動，而黃狗仍不斷吠叫，堅守自己的位置，雖然影片未拍到結局，但眾人認為，豹應該是自行離開。

不少人大讚黃狗很勇敢，但有網友表示，「豹應該是沒有很餓，所以黃狗才得以逃過一劫」、「有可能是遊覽車恰好在黃狗身後，而且車上還有人，起到威嚇的作用」。不過豹若處於飢餓狀態時，狗若靠吠叫是無法驅趕對方的，印度中央邦一戶人家就曾發生看門狗被豹攻擊事件，當時狗也是不斷吠叫試圖趕走對方，但起不了任何作用，豹僅花短短15秒的時間，就將看門狗整隻叼走。