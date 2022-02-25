考古挖出的古文物，若沒有參照史料記載，有些文物作用為何，現代人也摸不著頭緒。考古學家去年10月在約旦東南部的沙漠中，發現一個擁有9000多年歷史的新石器時代遺跡，其中還有刻人面的石雕，而經過研究後，考古學家近日公布遺跡的驚人作用。

Archaeologists found a roughly 9,000-year-old shrine at a remote Neolithic site in Jordan's eastern desert. The carved standing stones, bearing anthropomorphic figures, were discovered in a Neolithic campsite near large structures known as "desert kites" https://t.co/xK4p9V4yUJ pic.twitter.com/pkTrhTyo0d — Ticia Verveer (@ticiaverveer) February 24, 2022

根據《CNN》報導，考古學家塔勞內（Mohammad B. Tarawneh）和阿齊澤（Wael Abu-Azizeh）10年前帶領團隊，在約旦東南部沙漠中進行考古挖掘，在去年10月發現一座9000多年前的新石器時代建築遺跡，其中有好幾個石雕上刻有人臉與人形，讓考古學家看了匪夷所思。

由於考古團隊2013年在該沙漠附近曾發現被稱為「沙漠風箏」（desert kites）的陷阱，因此認為此次發現的建築遺跡也可能是沙漠風箏，此為用許多長條石頭組成的牆，而瞪羚會沿著石牆被引誘到類似柵欄的地方，逃不出來只能等著被人類捕獲，此裝置也就是如今所謂的陷阱。

考古學家花了好幾個月的時間，證實此次發現的遺跡為「沙漠風箏」，而且設備非常完整，是專門獵捕瞪羚的巨大陷阱，而在陷阱旁發現的人面石雕，也是目前考古遺跡中最古老的人面雕塑，被展示出來的2個石雕，較小的約70公分，被命名為「Ghassan」，而另一個為112公分則是「Abu Ghassan」。

考古團隊還發現，古人似乎以沙漠風箏為中心生活，而且居住於半地下式圓形小屋，另外，還發現一塊祭壇石、壁爐、150多件海洋化石收藏品，及動物雕像和精美燧石製品，團隊對此表示，這些罕見的人面雕刻是中東地區最古老的藝術表現形式，而祭壇與壁爐可能是用於祭祀，此次發現也讓他們更加了解新石器時代人的精神文化與藝術意義。