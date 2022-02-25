許多「抹茶控」對於抹茶系列相關甜品無所抗拒，不過實際上抹茶的原料中，讓食品呈現濃郁綠色的可食用色素，多數是由蠶寶寶的糞便製成，消息一出，讓不少網友崩潰直呼「這叫我以後如何面對！」

臉書粉專《就算知道了也對人生沒有幫助的日本小知識》近日PO文分享，「抹茶冰淇淋等食品的綠色，是用蠶寶寶便便裡擷取出來的銅葉綠素製成…」貼文也額外補充，蠶寶寶的糞便又稱為「蠶砂」，被當作一種中藥材使用。

貼文一出隨即引爆網友熱議，崩潰直呼「身為抹茶控的我，叫我以後如何面對」、「這不是沒用知識，是不能被分享的知識啊」、「吃中藥，感覺很健康」、「還好我一向不愛抹茶口味」。

環境毒物研究中心過去就曾解釋，銅葉綠素是一種食品著色劑，依照化學結構可分為銅葉綠素與銅葉綠素鈉，是合法的人工著色劑，製造過程中會先從綠色植物、蔬菜或是乾燥的蠶糞便提煉出天然葉綠素，也因為蠶寶寶攝食桑葉，但無法完全吸收桑葉中的葉綠素，糞便才會含有豐富葉綠素。

至於有些民眾對從蠶糞便提煉葉綠素有疑慮，專家接著表示，其實蠶砂（乾燥蠶糞便）得經過皂化與銅化精製，將原來葉綠素的鎂以銅取代，使葉綠素更為耐光與耐熱，「所以我們使用銅葉綠素或銅葉綠素鈉並不是吃蠶寶寶的大便」。此外，市面上供應的產品也來自許多綠色植物或青菜所提煉而成。