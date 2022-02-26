國外近年來出現各種浮誇甜甜圈，讓人看了垂涎三尺，不過就有網友發現，台灣專門販售甜甜圈的店家卻少之又少，即便有也不像國外這麼浮誇，貼文一出隨即掀起眾人熱議，更點出背後致命關鍵。

原PO日前在《Dcard》美食板以「台灣人是不是不太喜歡吃甜甜圈？」為題，PO文透露，本身有在追蹤韓國美食帳號，發現韓國人相當著迷甜甜圈，市面上也販售不少擠滿奶油、水果裝飾的浮誇甜甜圈，但類似店家在台灣卻相當少，最多只有傳統甜甜圈、連鎖店和極簡風工作室有在販售，但造型多半簡單，讓她十分納悶。

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一致認為跟飲食差異有關，「台灣人口味沒有那麼甜，所以韓國、日本、美國的甜點傳來台灣後甜度都會大幅下降，不然賣不出去」、「我很喜歡甜甜圈，但這種看起來浮誇甜膩的不太喜歡」、「這些浮誇系甜甜圈都很甜，台灣人不太喜歡吃很甜的東西吧」、「台灣人對甜點的最高評價是什麼，你不知道嗎？『嗯 這個不會太甜』」。

也有不少網友直言，吃來吃去還是傳統甜甜圈最對味，「論甜甜圈，我只服台灣傳統砂糖甜甜圈」、「還是傳統灑白糖的好吃，上面看起來又甜又膩我無法」、「最完美的是外酥內軟油滋滋的路邊攤甜甜圈，一定要是路邊攤炸的，麵包店那個根本就只是炸過的麵包」。