不少人喜歡追求刺激感，闖入廢墟或鬼屋冒險。法國一名城市探險家先前到西班牙某座荒廢的水族館探險，意外在館內發現鯊魚及大王魷魚等乾屍，宛如海洋生物的墓葬區，畫面讓人看了毛骨悚然，影片曝光後，累積480萬觀看次數。

廢棄水族館裡有不少動物標本，但因長久沒有人打理，導致標本也開始腐壞。(影片來源/YouTube/Juj' Urbex)

根據《紐約郵報》報導，城市探險家茱莉葉（Juliette）經常造訪各地廢墟，並將過程分享至社群平台，在抖音（TikTok）更擁有73萬粉絲追蹤，她曾受訪透露，「這4年來，探索城市成為我對生活的熱情」，先前她造訪西班牙一座廢棄的水族館，發現館內不僅殘破不堪，而且全是海洋生物的屍體。

影片中可見，乾涸水槽內有一條變成乾屍的鯊魚，另外還發現海星、大王魷魚等，現場好像動物的墓葬區，由於水族館荒廢已久，設施也都發霉，而茱莉葉也解釋，他們在水族館的博物館裡，發現許多被放置於福馬林裡防腐的海洋生物屍體，不過長時間沒有人進行保養，導致展覽櫃壞掉，防腐的屍體也開始腐爛。

茱莉葉更表示，「博物館裡的那一條鯊魚，令人印象深刻，也吸引不少粉絲關注」。而澳洲也有一名喜歡至廢墟冒險的Youtuber麥克弗森（Luke McPherson），先前到墨爾本南部巴斯（Bass）一座廢棄遊樂園探險，期間發現一個大水缸，燈一關驚見裡面竟有一條5公尺長的大白鯊，把麥克弗森當場嚇壞，而這一條巨鯊其實是遊樂園關閉後遺留的動物標本。