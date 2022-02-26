古代青樓女子出身低賤，只能周旋在嫖客之間，期盼他們能出錢替自己贖身，不過北宋有一名嫖客雖然窮困潦倒，但因為才華出眾又是性情中人，所以風靡萬千青樓女子，死後因為沒錢下葬，妓女們還自掏腰包替他送葬，甚至哭暈在他墳前。

根據《搜狐網》報導，北宋詞人柳永一生放蕩不羈，名聲之大連皇帝都熟悉，有一次中了科舉，不料他的詞作《鶴沖天·黃金榜上》中有一句「忍把浮名，換了淺斟低唱」惹怒宋仁宗，憤而將他的名字從榜單中抹去，痛斥「且去淺斟低唱，何要浮名！」丟了官職的柳永當下還豁達表示要「奉旨填詞」，接著便流連花街柳巷，頻繁與歌妓來往，靠寫詞供她們演唱維生。

仕途不得志的柳永，是婉約派代表，因為排行老七，又被稱為柳七，其詞作廣受好評，加上經常以青樓女子為主角，寫出背後苦楚和心聲，因此受到不少歌妓青睞。加上宋朝時期，「青樓文學」盛行，每位妓女都以能結識到柳永為榮，當時甚至流傳一段打油詩「不願穿綾羅，願依柳七哥；不願君王召，願得柳七叫；不願千黃金，願得柳七心；不願神仙見，願識柳七面。」一時之間，不少名妓爭相包養柳永。

柳永晚年窮困潦倒，去世時一貧如洗，沒有親人祭奠，歌妓們顧念他的才學和情深義重，紛紛自掏腰包湊錢辦理他的後事，更有無數妓女聽聞他的死訊後爭相到他的墳前痛哭；每年清明節也會相約去他的墳地掃墓，又稱「吊柳七」或「吊柳會」。