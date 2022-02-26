羚羊是非洲肉食性動物主要捕獵對象，牠們為了適應生存，演化出梯狀蹄子及結實前腿，使羚羊擁有絕佳的躲避能力。南非馬拉馬拉禁獵區護林員日前發現，園區裡21隻非洲野犬盯上一群山羚，正當眾人以為山羚死路一條時，牠們竟爬上懸崖逃過一劫，超強抓地力讓護林員驚嘆不已。

山羚站在懸崖邊躲過一劫，非洲野犬嘗試爬上岩石卻屢次失敗。(影片來源/Youtube/Latest Sightings)

根據《Latest Sightings》報導，南非馬拉馬拉禁獵區（MalaMala Game Reserve）護林員馬克威廉（Steff McWilliam）和布塔斯（Michael Botes）先前在園區進行遊客導覽時，注意到有21隻非洲野犬在沙河交匯處以北的地方安頓下來，隨後便開始尋找獵物，期間遇到一群山羚（Klipspringer）。

非洲野犬不斷跟蹤山羚，最終把獵物逼到岩石邊，宛如在玩貓捉老鼠的遊戲，豈料山羚也不是簡單的角色，牠們竟爬上岩石，站在懸崖邊自保，由於位置坡度非常大，站上去基本都會跌下來，非洲野犬試圖爬上巨石捕捉，但由於抓地力不夠，多次差點從懸崖邊掉下來，而山羚則是老神在在的。

布塔斯提到，對於山羚來說，牠們的棲息地上有許多捕食者，「但牠們是大自然設計出來的，演化出超尖的蹄子，使牠們可以在岩石上移動，有助於避開掠食者，而這一次的經歷令人難以置信，由於非洲野犬不善於攀爬，所以根本就無計可施，不過牠們能爬上岩石就已經很了不起了」。

非洲野犬因捕不到山羚後，便離開尋找下一個獵物，最終殺了一隻黑斑羚飽餐一頓。而山羚在南非語裡有「山岩的跳躍者」的意思，是一種住在好望角至東非及衣索匹亞的非洲羚羊，肩高僅58公分，相較於其他羚羊個頭較小，皮毛上擁有橄欖形狀的斑點，也成為牠們的保護色，有利於隱藏在石頭間，不易被發現。