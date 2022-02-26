古時的建築物總是讓現代人覺得不可思議。大陸浙江紹興一處山上，可見一座廟卡在懸崖邊，看起來彷彿懸空，而當地人介紹，這一座廟如今已有1800年的歷史，古人過去究竟如何將建材運到山上蓋廟，也讓現代人非常好奇。

根據《梨視頻》報導，紹興市柯橋區山上矗立一座古廟，擁有千年的歷史，柯橋區稽東鎮大橋村村民胡建良表示，《紹興村落文化全書》寫到古時一名陳姓和尚行經石蒼山麓，向當地人要茶水喝時，得知當地有乾旱問題，讓他們苦不堪言，在村民的請求下，和尚向天求雨49天，最終果真下雨，解決乾旱狀況。

當地百姓都非常感謝和尚，因此在石蒼山上立寺，尊奉他為「陳聖公」，而寺廟則命名為「陳聖公廟」，又叫做「天化庵」、「石蒼山廟」，位於石蒼山的半山腰處，根據紹興市佛教寺院庵堂一覽表記載，始建於三國吳赤烏二年（公元239年），距今已有近1800年的歷史，在清朝順治時重修。

不過期間遇到文化大革命，導致陳聖公廟也難逃一劫遭拆除，直到80年代初，由社會各界人士重建。胡建良也補充說明，如今廟裡旁的台階，都是80年代時民眾捐款所建，而且台階一直延伸到另一頭山頂，供遊客可以到山頂上俯瞰山下的美景。